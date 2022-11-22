شاهد.. رد فعل المصريين على فوز السعودية المثير على الأرجنتين في كأس العالم

تفاعل عدد كبير من المصريين على فوز منتخب السعودية المثير على نظيره الأرجنتيني في كأس العالم 2022 في قطر.

إقرأ المزيد

وقال أحد النشطاء: "الله اكبر السعودية تفجر مفاجأة كبيرة بالفوز علي المنتخب الأرجنتيني المرشح الأول للفوز بكأس العالم بنتيجة 2-1 مبرووووووووك للشعب السعودي والعرب".

وعلق ناشط آخر: "برافو السعودية رفعتم رؤوس كل العرب، بلاد العرب أوطاني".

كما علق الفنان المصري محمد هنيدي قائلا: "الله الله الله التاريخ بيتكتب من جديد

السعودية فخر العرب اليوم، الله اكبر، مبرووووووك لكل سعودي ولكل عربي".

وعلق الفنان المصري عمرو سعد قائلا: "حلم ملاييين المصرييين يتحقق باقدام منتخب السعودية لو منتخب مصر غاب قلوب ملاييين المصرييين حاضرة مع المنتخبات العربية".

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 في مباراة جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

المصدر: RT