شاهد.. احتفال الأمير بن سلمان بعد فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين
تناقلت مواقع سعودية صورة يظهر فيها ولي العهد محمد بن سلمان وهو يحتفل بفوز "الأخضر" التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر.
وظهر الأمير السعودي في الصورة مبتهجا ويعانق أحد المقربين منه احتفاء واحتفالا بفوز السعودية على الأرجنتين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.
فرحة سمو سيدي ولي العهد 💚🇸🇦💚#محمد_بن_سلمان بالفوز التاريخي على الارجنتين .#أخضرنا_قبل_الكل#المنتخب_السعودي#السعوية_الارجنتينpic.twitter.com/MtTYlZb7xo— مختار المشرافي (@5S570) November 22, 2022
فرحة وعناق واحتفال #ولي_العهد😍 بمناسبة فوز #المنتخب_السعودي🇸🇦 على الأرجنتين في #كأس_العالم_2022— عكاظ (@OKAZ_online) November 22, 2022
يهناك الفرح يا «أمير الشباب»💚💚#عكاظ#عاجل#السعوديه_الارجنتين#FIFAWorldCuphttps://t.co/vpHaeNHtpJpic.twitter.com/ffkSvClUTZ
وكسرت السعودية نحسا لازمها في مشاركاته الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في أي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل ان تحقق نصرا مدويا اليوم على الأرجنتين بنتيجة 2-1.
ومنعت السعودية أيضا الأرجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة حيث توقف رصيد "البيسيلستي" عند 36 مباراة، علما بأنها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.
ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعمر خمس مشاركات فيها.
وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو عام 2019 عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أمريكا الجنوبية البرازيل 0-2 في نصف نهائي كوبا أمريكا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.
المصدر: وكالات