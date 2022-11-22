شاهد.. احتفال الأمير بن سلمان بعد فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين

تناقلت مواقع سعودية صورة يظهر فيها ولي العهد محمد بن سلمان وهو يحتفل بفوز "الأخضر" التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر.

وظهر الأمير السعودي في الصورة مبتهجا ويعانق أحد المقربين منه احتفاء واحتفالا بفوز السعودية على الأرجنتين في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر.

وكسرت السعودية نحسا لازمها في مشاركاته الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في أي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل ان تحقق نصرا مدويا اليوم على الأرجنتين بنتيجة 2-1.

ومنعت السعودية أيضا الأرجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة حيث توقف رصيد "البيسيلستي" عند 36 مباراة، علما بأنها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.

ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعمر خمس مشاركات فيها.

وتعود الخسارة الأخيرة للأرجنتين إلى الثاني من يوليو عام 2019 عندما سقطت أمام غريمتها التقليدية في أمريكا الجنوبية البرازيل 0-2 في نصف نهائي كوبا أمريكا حققت بعدها الفوز في 25 مباراة وتعادلت في 11.

المصدر: وكالات