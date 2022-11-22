بالدموع.. نجم المنتخب السعودي سلمان الفرج يغادر مواجهة الأرجنتين

غادر سلمان الفرج لاعب منتخب السعودية، لقاء منتخب بلاده أمام الأرجنتين للإصابة، اليوم الثلاثاء على ملعب "لوسيل"، ضمن الجولة الأولى لمرحلة المجموعات بمونديال قطر 2022.

وسقط الفرج أرضا لعدم قدرته على استكمال المباراة في الدقيقة 46، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد لإخراجه، ونزول نواف العابد.

وبينما كان يخرج باكيا، حرصت جماهير السعودية على توجيه التحية إلى الفرج، بالتصفيق الحار.

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وقبل دقائق من التغيير، اشتكى الفرج من الإصابة، ووجه الجهاز الفني نواف العابد بالإحماء، قبل أن يطلب الفرج تأجيل التبديل، متمسكا بالاستمرار في الملعب، وهو ما استجاب له مدرب الأخضر (قبل أن يستسلم في النهاية).

وقلبت السعودية تأخرها بهدف أمام الأرجنتين إلى تقدم 2-1 خلال المباراة التي تجمع المنتخبين الآن.

وتقدمت الأرجنتين بهدف حمل توقيع النجم ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 49، وبعدها بست الدقيقة أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للسعودية.

المصدر: RT