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إحصائية غريبة في الشوط الأول من مباراة الأرجنتين والسعودية

الرياضة

إحصائية غريبة في الشوط الأول من مباراة الأرجنتين والسعودية
AP
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أنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول من المباراة التي تجمعه الآن بنظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في مونديال قطر، متقدما بهدف دون رد.

وأحرز النجم ليونيل ميسي هدف الأرجنتين في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء، كما أحرز "البرغوث" هدفا آخر لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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وسجل لاوتارو مارتينيز بدوره هدفين آخرين للأرجنتين، لكن الحكم ألغاهما أيضا بسبب التسلل.

وسقط لاعبو الأرجنتين في فخ التسلل 7 مرات خلال 37 دقيقة من الشوط الأول لمباراتهما ضد السعودية، وهو رقم غريب ونادر الحدوث في مباريات كرة القدم.

ومن المنتظر أن يقدم مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، تعليمات للاعبيه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، لكسر مصيدة التسلل التي يعتمده المنتخب السعودي.

المصدر: RT

مونديال قطر

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