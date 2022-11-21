فيديو الكواليس.. هل التقى ميسي ورونالدو حقيقة في إعلانهما الأخير؟

أثارت صورة "الشطرنج الشهيرة" للنجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، في إعلان تجاري لشركة "لوي فيتون" تفاعل جمهورهما حول حقيقة لقائهما معا خلال تصوير الإعلان.

وكتبت الشركة عبر "تويتر" تعليقا على الصورة: "النصر هو حالة ذهنية، بالإضافة إلى تقليد طويل في صناعة جذوع الكؤوس الرياضية الأكثر شهرة في العالم. تحتفل الدار اليوم باثنين من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة".

ونشرت الشركة العالمية لماركات الجلود فيديو يكشف كواليس تصوير الإعلان والصورة ولم يظهر خلاله تواجد النجمين معا، بل تم تصوير كل نجم على حدى.

وخلال الفيديو، تحدث رونالدو باللغة الإنجليزية: "هذه ستكون كأس العالم الخامسة لي، لذا أعتقد أنها إنجاز عظيم".

ورد ميسي باللغة الإسبانية: "ستكون هذه هي كأس العالم الخامسة لي. أكثر ذكرى لا تنسى بالنسبة لي هي إشادة الشعب الأرجنتيني. لقد كان انتصارا عظيما بالنسبة لي".

Behind of the scenes of the Ronaldo and Messi Louis Vuitton picture advert👀😊

Kizz Daniel Arab Money Photoshopped Okocha pic.twitter.com/IbE982tcCL — WHATSAPPBLOG9JA (@whatsappblog9ja) November 20, 2022

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وتابع رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الحديث عن لحظته التي لن ينساها: "حين توجت بأول لقب مع منتخب بلادي البرتغال".

فيما أضاف ميسي نجم باريس سان جيرمان: "أعتقد أنه من المذهل أن الكؤوس تنقل في حقائب لوي فيتون".

ويرد رونالدو: "النصر ينقل من خلال لوي فيتون، أعرف تاريخه في الجولات الكبرى، هذا مذهل".

ويتابع ميسي: "هذه الكأس مهمة للغاية، إنها أعظم جائزة على الإطلاق في كرة القدم، إنها تستحق الأفضل من الأفضل".

وأردف: "لقد قضينا وقتا ممتعا أثناء التصوير. لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة لي، وقد استمتعت حقا بالمجيء إلى هنا".

وأكد رونالدو: "هذا عظيم، أنا ممتن جدا لكوني جزءا من العائلة".

المصدر: RT