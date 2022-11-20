فوارق رقمية.. تعرف على رواتب المدربين الذين سيخوضون مونديال قطر

اعتدنا الفوارق الرقمية بين نجوم كرة القدم في الأندية، لكن في المنتخبات وبين المدربين الأمر مختلف بعض الشيء، ومع اقتراب لحظات انطلاق كأس العالم استعرضنا رواتب مدربي مونديال قطر.

في هذا التقرير نعرض رواتب كافة المدربين المشاركين في كأس العالم، البطولة الاستثنائية في هذه النسخة التي تقام لأول مرة على أرض عربية وفي فصل الشتاء.

جلال قادري (مدرب منتخب تونس)

إجمالي ما يحصل عليه قادري في الموسم رفقة المنتخب التونسي هو 130 ألف يورو في العام.

أليو سيسيه (مدرب منتخب السنغال)

المدير الفني للمنتخب السنغالي وبطل قارة إفريقيا يحصل على 310 آلاف يورو.



ريجوبير سونغ (مدرب منتخب الكاميرون)

أحد أساطير الجيل الذهبي للكاميرون وهو الآن المدير الفني للفريق ويحصل على 340 ألف يورو في السنة.

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لويس فيرناندو (مدرب منتخب كوستاريكا)

المدرب الوطني لكوستاريكا يحصل على 350 ألف يورو كراتب سنوي.

روبرت بيج (مدرب منتخب ويلز)

الرجل الذي أعاد بلاده إلى كأس العالم بعد 64 عامًا من الغياب راتبه 380 ألف يورو في العام.

أوتو أدو (مدرب منتخب غانا)

المدير الفني للأسود السوداء ينال راتب قيمته 400 ألف يورو.

جون هيردمان (مدرب منتخب كندا)

مدرب المنتخب الكندي راتبه الحالي 480 ألف يورو.

تشيزلاف ميشنيفيتش (مدرب منتخب بولندا)

المدير الفني للمنتخب البولندي يحصد 500 ألف يورو في العام.

زلاتكو داليتش (مدرب منتخب كرواتيا)

مدرب المنتخب الكرواتي ينال 550 ألف يورو في العام الواحد.

دراجان ستويكوفيتش (مدرب منتخب صربيا)

مدرب المنتخب الأوروبي يحصد 650 ألف يورو في السنة.

جوستافو ألفارو (مدرب منتخب الإكوادور)

يحصد المدرب الذي يلعب في مجموعة المضيف 770 ألف يورو في العام.

دييجو ألونسو (مدرب منتخب أوروغواي)

مدرب لويس سواريز يحصد 860 ألف يورو في الموسم.

وليد الركراكي (مدرب منتخب المغرب)

المدير الفني لأسود أطلس راتبه السنوي 920 ألف يورو.

كارلوس كيروش (مدرب منتخب إيران)

المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لإيران يحصل على مليون يورو في العام.

هاجيمي موريياسو (مدرب منتخب اليابان)

مدرب بطل آسيا السابق يحصل على مليون و50 ألف يورو في الموسم.

هيرفي رينارد (مدرب منتخب السعودية)

المدرب الفرنسي الكبير يحصل على مليون و100 ألف يورو في العام بحسب ما ذكرت صحيفة "آس".

لويس إنريكي (مدرب منتخب إسبانيا)

مدرب لاروخا يحصل على مليون و150 ألف يورو في السنة.

كاسبر هيولماند (مدرب منتخب الدنمارك)

المدير الفني للمنتخب الدنماركي يحصل على مليون و150 ألف يورو في العام.

روبيرتو مارتينيز (مدرب منتخب بلجيكا)

المدير الفني للشياطين الحمر يحصل على مليون و200 ألف يورو في العام الواحد.

غريج بيرهالتير (مدرب منتخب الولايات المتحدة)

ينال مليون وربع مليون يورو في العام.

غراهام أرنولد (مدرب منتخب أستراليا)

راتبه مليون و300 ألف يورو في السنة.

باولو بينتو (مدرب منتخب كوريا الجنوبية)

المدير الفني البرتغالي يحصل على مليون و300 ألف يورو في العام.

مورات ياكين (مدرب منتخب سويسرا)

مدرب المنتخب السويسري يحصل على مليون و600 ألف يورو في السنة.

فيرناندو سانتو (مدرب منتخب البرتغال)

المدير الفني للمنتخب البرتغالي والحاصل على كأس الأمم الأوروبية، يحصل على مليونين و225 ألف يورو.

فليكس سانشيز (مدرب منتخب قطر)

مدرب المنتخب القطري صاحب الضيافة في كأس العالم ينال مليونين و400 ألف يورو.

ليونيل سكالوني (مدرب منتخب الأرجنتين)

بطل كوبا أمريكا ينال مليونين و600 ألف يورو في العام الواحد.

جيراردو مارتينو (مدرب منتخب المكسيك)

المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي للمكسيك يحصل على مليونين و900 ألف يورو في العام.

لويس فان خال (مدرب منتخب هولندا)

المدرب القدير يحصل على مليون و900 ألف يورو في السنة لقيادة المنتخب الهولندي.

تيتي (مدرب منتخب البرازيل)

المدير الفني للمنتخب البرازيلي يحصل على 3.6 ملايين يورو في السنة.

ديدييه ديشامب (مدرب منتخب فرنسا)

بطل العالم يحصل على 3.8 ملايين يورو في العام.

غاريث ساوثغيت (مدرب منتخب إنجلترا)

صاحب وصافة كأس العالم في النسخة الماضية يحصل على 5.8 ملايين يورو في العام.

هانز فليك (مدرب منتخب ألمانيا)

المدير الفني للمنتخب الألماني هو الأعلى حصولا على رواتب بين كافة مدربي كأس العالم، ويحصل على 6.5 ملايين يورو.

المصدر: goal.com