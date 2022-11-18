أول تعليق لمدرب منتخب مصر بعد فوز "الفراعنة" على بلجيكا

قال البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري، إن فوز "الفراعنة" على بلجيكا (2-1) اليوم الجمعة ليس المكسب الوحيد من المواجهة الودية.

وأضاف فيتوريا في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "الفوز له طعم خاص على منافس يملك كل المقومات والحلول".

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وتابع: "اللاعبون نجحوا بشكل كبير في تطبيق ما طلب منهم، والعمل الجماعي والنضج الذي أظهره الفريق لم يكن سهلا".

وتطرق المدرب البرتغالي إلى تألق أكثر من لاعب، إلى جانب محمد صلاح"، قائلا: "صلاح لاعب مميز، وهناك أكثر من لاعب مميز في المنتخب المصري، والفريق يلعب كرة جماعية".

وأبدى فيتوريا رضاه عن الحالة البدنية للاعبي المنتخب المصري، مشيرا إلى أن "فرصة التأهل إلى كأس العالم ستكون متاحة في المستقبل".

وواصل: "مباراتا النيجر وليبيريا كانتا للتحضير لمباريات قوية مثل بلجيكا، وهو أمر طبيعي للتعرف على اللاعبين".

يذكر أن مصر فشلت في التأهل لمونديال قطر، وتستعد الآن للاستحقاقات المقبلة من أبرزها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

المصدر: وكالات