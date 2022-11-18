أول رد لشركة "بادوايزر" بعد إعلان حظر بيع الكحول في ملاعب مونديال قطر

أعلنت شركة "بادوايزر" المنتجة للجعة والراعي الرئيس لكأس العالم، أن القيود التي أعلنها "الفيفا" على بيع المشروبات الكحولية في محيط ملاعب مونديال قطر "خارجة عن إرادة الشركة".

وقالت متحدثة باسم مجموعة "إيه بي إن بيف"، وهي الشركة الأم التي تتبع لها "بادوايرز"، في رسالة إلى وكالة "فرانس برس"، إن الشركة أُحيطت علما بالقرار، مقرة بأن بعض العمليات التي كانت مرتقبة في الملاعب لهذا الحدث الكروي "لا يمكن أن تستمر".

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وأضافت المتحدثة "بصفتنا شريكا لفيفا لأكثر من ثلاثة عقود، نتطلع بفارغ الصبر إلى إطلاق حملاتنا (لكأس العالم 2022) في العالم أجمع للاحتفال بكرة القدم مع زبائننا".

وكانت قطر الدولة المسلمة المحافظة، وعدت بتخفيف التشدد في تطبيق قوانينها خلال هذا الحدث العالمي الذي ينطلق الأحد ويتوقع أن يشهد حضور أكثر من مليون مشجع من كل أنحاء العالم.

وقد صدرت تأكيدات في أوائل سبتمبر الماضي على أن نقاط بيع للجعة ستفتح في محيط الملاعب المونديالية الثمانية قبل ثلاث ساعات وحتى نصف ساعة من بداية المباريات، قبل أن تعود وتفتح بعد ساعة من صافرة النهاية. وستكون الجعة الخالية من الكحول متاحة داخل الملعب.

لكن القرار بحظر البيع في محيط الملاعب قبل يومين من انطلاقة المونديال جاء مفاجئا.

المصدر: أ ف ب