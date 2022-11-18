نتائج جوائز غلوب سوكر 2022.. هيمنة ريال مدريد وحضور محمد صلاح (فيديو)

توج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، ضمن حفل جوائز غلوب سوكر 2022، الذي أقيم مساء الخميس في دبي.

فيما توج النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، بجائزة أفضل لاعب بتصويت المشجعين المقدمة من "تيك توك".

ونال ريال مدريد، جائزة أفضل ناد في العام، بعد منافسة قوية مع ليفربول ومانشستر سيتي.

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وحصد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، جائزة أفضل مدرب، متفوقا على بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجوزيه مورينيو مدرب روما.

وتوج فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بجائزة رئيس أفضل ناد لعام 2022.

فيما توجت أليكسيا بوتياس، نجمة نادي برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة، وحصد خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل وكيل أعمال.

وفيما يلي جوائز حفل غلوب سوكر 2022:

أفضل لاعب في العام: كريم بنزيما

الأفضل في تصويت الجماهير: محمد صلاح

أفضل مسيرة لاعب: زلاتان إبراهيموفيتش وواين روني وروماريو

أفضل مدافع في التاريخ: سيرخيو راموس

أفضل مدرب: أنشيلوتي

أفضل رئيس ناد: فلورنتينو بيريز

أفضل لاعب صاعد: أوسيمين

أفضل لاعبة: أليكسا بوتياس

أفضل ناد: ريال مدريد.

المصدر: "وكالات"