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شاهد.. المغربي حكيم زياش يسجل هدفا "عابرا للقارات" في شباك جورجيا

الرياضة

شاهد.. المغربي حكيم زياش يسجل هدفا
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أحرز صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، هدفا عالميا خلال المباراة الودية التي تجمع الآن منتخب بلاده بنظيره الجورجي في الإمارات.

وجاء هدف زياش من تسديدة بعيدة المدى من منتصف الملعب، لتتجاوز الحارس الذي كان متقدما عن مرماه لتستقر في الشباك في الدقيقة 29.

وتشير النتيجة بعد مرور نصف ساعة من اللعب لتقدم المنتخب المغربي بهدفين دون رد.

وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق الأحد في قطر.

المصدر: RT

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