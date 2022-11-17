شاهد.. المغربي حكيم زياش يسجل هدفا "عابرا للقارات" في شباك جورجيا

أحرز صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، هدفا عالميا خلال المباراة الودية التي تجمع الآن منتخب بلاده بنظيره الجورجي في الإمارات.

وجاء هدف زياش من تسديدة بعيدة المدى من منتصف الملعب، لتتجاوز الحارس الذي كان متقدما عن مرماه لتستقر في الشباك في الدقيقة 29.

هدف زياش مع المنتخب المغربي 🔥🔥🔥🔥👌👌👌👌 pic.twitter.com/gqHVoV6F7V — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) November 17, 2022

هدف زياش قسم تاريخي ♥️♥️♥️



pic.twitter.com/9resG0dmKy — MELO 🇦🇷 (@MA10melo) November 17, 2022

وتشير النتيجة بعد مرور نصف ساعة من اللعب لتقدم المنتخب المغربي بهدفين دون رد.

وتدخل هذه المباراة ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق الأحد في قطر.

المصدر: RT