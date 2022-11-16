منظمو مونديال قطر يعتذرون لطاقم تلفزيون دنماركي

اعتذر منظمو كأس العالم في قطر لطاقم قناة تلفزيونية دنماركية قاطع مسؤولون قطريون بثها المباشر من الدوحة مهددين بتحطيم معداتهم.

واعترفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في بيان، أن طاقم قناة "تي في 2" الدنماركية: "تعرضوا لمقاطعة عن طريق الخطأ" في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

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وأضاف البيان "بعد فحص تصريح البطولة وتصريح التصوير الخاص بالطاقم، تم تقديم اعتذار إلى المذيع من أمن الموقع قبل أن يستأنف الطاقم نشاطهم".

وكان مراسل القناة، راسموس تانتهولت، يتحدث على الهواء مباشرة إلى مذيع أخبار في الدنمارك عندما صعد ثلاثة رجال خلفه على عربة كهربائية وحاولوا حجب عدسة الكاميرا.

وسمع صوت تانتهولت وهو يقول بالإنجليزية "لقد دعوتم العالم كله ليأتي إلى هنا، فلماذا لا نستطيع التصوير؟ إنه مكان عام. يمكنك تحطيم الكاميرا، تريد تحطيمها؟ أنت تهددنا بتحطيم الكاميرا؟".

وقال المنظمون القطريون إنهم تواصلوا لاحقا مع تانتهولت و"أصدروا أيضا توجيهات لجميع المؤسسات باحترام تصاريح التصوير السارية للبطولة".

المصدر: أ ب