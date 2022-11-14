مونديال 2022.. الخزري والمساكني يقودان تشكيلة المنتخب التونسي

كشف مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، جلال القادري، الاثنين، عن قائمة تضم 26 لاعبا تم استدعاؤهم لكأس العالم 2022 في قطر، وفي طليعتهم المهاجمان وهبي الخزري ويوسف المساكني.

وسيلعب "نسور قرطاج" في مشاركتهم السادسة في كأس العالم، في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا فرنسا، أستراليا والدنمارك.

وتريث القادري في إعلان تشكيلته حتى اليوم الأخير المسموح به من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك من أجل إفساح المجال أمام جميع اللاعبين للالتحاق والوقوف على جهوزيتهم.

وجاءت التشكيلة النهائية لمنتخب تونس لمونديال قطر كاتالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري)، أيمن دحمان (الصفاقسي)، معز حسن (الإفريقي)، أيمن المثلوثي (النجم الساحلي).

الدفاع: ديلان برون (ساليرنيتانا الإيطالي)، نادر الغندري (الإفريقي)، منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)، بلال العيفة (الكويت الكويتي)، محمد دراغر (لوسيرن السويسري)، علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (أتروميتوس أثينا اليوناني) وياسين مرياح (الترجي).

الوسط: عيسى العيدوني (فيرينتسفاروش المجري)، إلياس السخيري (كولن الألماني)، حنبعل المجبري (برمنغهام الإنجليزي)، فرجاني ساسي (الدحيل القطري)، محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي).

الهجوم: وهبي الخزري (مونبلييه الفرنسي)، نعيم السليتي (الاتفاق السعودي)، سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)، يوسف المساكني (العربي القطري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدنماركي)، عصام الجبالي (أودنسي الدنماركي)، طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي).

المصدر: أ ف ب