إنتر ميلان يفوز على أتالانتا بـ"نيران صديقة".. فيديو

خرج فريق إنتر ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه أتالانتا (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان من ضربة جزاء في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم البوسني إدين دجيكو بهدفين متتاليين في الدقيقتين (36 و56).

وأهدى الأرجنتيني خوسيه لويس بالومينو مدافع فريق أتالانتا، الهدف الثالث للضيوف سجله خطأ في مرماه عند الدقيقة 61، ومن ثم سجل اللاعب نفسه هدف فريقه الثاني بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

وحقق نادي إنتر ميلان بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، متجاوزا بفارق نقطتين فريق يوفنتوس قبل مباراته أمام ضيفه لاتسيو في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض نادي أتالانتا للهزيمة الثالثة على الترتيب، وتوقف رصيده عند 27 نقطة، ويشغل المركز السادس حتى الآن، على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتيجة مواجهة نادي رونا وضيفه تورينو في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT