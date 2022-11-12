قطار انتصارات نابولي يجتاز أودينيزي

واصل فريق نابولي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه أودينيزي، بفوزه عليه (3-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ولاعبي خط الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي والمقدوني الشمالي إليف إلماس، في الدقائق (15، 31، 58) على الترتيب.

بينما سجل ثنائية أودينيزي كل من اللاعبين، المقدوني الشمالي ليا نيستوروفسكي، ولازار ساماردزيتش في الدقيقتين (79، 82) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

وحقق نادي نابولي المتألق، بذلك انتصاره الحادي عشر على التوالي، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، ليبتعد في صدارة الدوري "الكالتشيو"، بفارق 11 نقطة عن وصيفه ميلان قبل مباراته أمام ضيفه فيورنتينا مساء غد الأحد.

في المقابل، تعرض نادي أودينيزي للهزيمة الثانية في آخر 7 مباريات مقابل 5 تعادلات، وتوقف رصيد عند 24 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT