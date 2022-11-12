نجاح الاستثمار السعودي.. نيوكاسل يونايتد يحقق مفاجأة كبيرة (فيديو)

واصل نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك سعوديا، سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه تشيلسي، إثر فوزه عليه (1-0) يوم السبت، في الجولة 16 "للبريمير ليغ".

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للاعب جوزيف ويلوك، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحقق نادي نيوكاسل انتصاره الخامس على التوالي، والسابع في آخر 8 مباريات مقابل تعادل واحد، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

يذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي، استحوذ على ملكية نادي نيوكاسل يونايتد، في مطلع أكتوبر 2021، مقابل 409 ملايين دولار.

في المقابل، تعرض فريق تشيلسي للهزيمة الثالثة على التوالي، وتوقف رصيده عند 21 نقطة، ويشغل المركز الثامن على سلم الترتيب حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة

المصدر: RT