ليفربول يوجه رسالة دعم لنجمه المستبعد من مونديال قطر 2022 قبل مباراته ضد ساوثهامبتون
يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه ساوثهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول التشكيلة الأساسية له التي اختارها الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني للفريق، لمواجهة ضيفه ساوثهامبتون، وعلى اللائحة صورة النجم الإسباني تياغو ألكانتار، كنوع من الدعم له بعد استبعاده من تشيكلة منتخب إسبانيا لخوض نهايات بطولة كأس العالم "قطر 2022".
وفي ما يلي التشكيلة الأساسية "للريدز":
#LIVSOU Team news 📋— Liverpool FC (@LFC) November 12, 2022
How we line-up to face Southampton this afternoon 🔴
بينما اختار الويلزي ناثان جونز (49 عاما)، المدير الفني لنادي ساوثهامبتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":
💙💛— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 12, 2022
Nathan Jones has named his first #SaintsFC side 😇
Here’s the team the boss has picked to take on #LFC: pic.twitter.com/m4luGWFZsx
ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 19 نقطة.
بينما يشغل ساوثهامبتون، المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.
المصدر: "twitter/LFC/SouthamptonFC"