ليفربول يوجه رسالة دعم لنجمه المستبعد من مونديال قطر 2022 قبل مباراته ضد ساوثهامبتون

يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه ساوثهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول التشكيلة الأساسية له التي اختارها الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني للفريق، لمواجهة ضيفه ساوثهامبتون، وعلى اللائحة صورة النجم الإسباني تياغو ألكانتار، كنوع من الدعم له بعد استبعاده من تشيكلة منتخب إسبانيا لخوض نهايات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية "للريدز":

#LIVSOU Team news 📋



How we line-up to face Southampton this afternoon 🔴 — Liverpool FC (@LFC) November 12, 2022

بينما اختار الويلزي ناثان جونز (49 عاما)، المدير الفني لنادي ساوثهامبتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

💙💛



Nathan Jones has named his first #SaintsFC side 😇



Here’s the team the boss has picked to take on #LFC: pic.twitter.com/m4luGWFZsx — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 12, 2022

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 19 نقطة.

بينما يشغل ساوثهامبتون، المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/SouthamptonFC"