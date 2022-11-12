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ليفربول يوجه رسالة دعم لنجمه المستبعد من مونديال قطر 2022 قبل مباراته ضد ساوثهامبتون

الرياضة

ليفربول يوجه رسالة دعم لنجمه المستبعد من مونديال قطر 2022 قبل مباراته ضد ساوثهامبتون
Legion-Media Andrew Milligan
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يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه ساوثهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول التشكيلة الأساسية له التي اختارها الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني للفريق، لمواجهة  ضيفه ساوثهامبتون، وعلى اللائحة صورة النجم الإسباني تياغو ألكانتار، كنوع من الدعم له بعد استبعاده من تشيكلة منتخب إسبانيا لخوض نهايات بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية "للريدز":

بينما اختار الويلزي ناثان جونز (49 عاما)، المدير الفني لنادي ساوثهامبتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 19 نقطة.

بينما يشغل ساوثهامبتون، المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/SouthamptonFC" 

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