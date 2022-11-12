مدرب مانشستر يونايتد محذرا رونالدو: لن آخذ كأس العالم بعين الاعتبار

حذر الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاءه من عدم قبول عذر اقتراب كأس العالم، وذلك قبل مباراته أمام فولهام غدا الأحد، في الدوري.

وغاب رونالدو عن فوز مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا (4-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء الخميس الماضي، ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي "كأس كاراباو" بسبب المرض.

قال تين هاج، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لا يمكنني ضمان جاهزية رونالدو الآن لخوض مواجهة فولهام، حيث كان مريضا في لقاء أستون فيلا"، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان قائمة منتخب بلاده لمونديال قطر 2022، وإدراج اسمه فيها.

وأضاف المدرب الهولندي: "يمكنه التعافي من ذلك.. إنه ليس مرضا خطيرا يستغرق أياما أو أسابيع.. أعتقد أن رونالدو قد يكون متاحا معنا لمباراة يوم الأحد".

وشدد تين هاج على أن: "الجميع يدرك أهمية مباراة فولهام، ولن آخذ كأس العالم بعين الاعتبار (لعدم اللعب على أعلى مستوى).. سنلعب بأفضل فريق ممكن، فالأهم بالنسبة لنا هو مصلحة مانشستر يونايتد.. مانشستر يونايتد فقط".

المصدر: وكالات