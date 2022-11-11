مدرب مانشستر يونايتد يثير الجدل حول صحة رونالدو قبيل كأس العالم 2022

أثار الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني مانشستر يونايتد، الجدل بتصريحاته حول سبب غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المفاجئ عن مواجهة أستون فيلا، وفرص مشاركته ضد فولهام.

وشهدت قائمة مانشستر يونايتد لمباراته أمام أستون فيلا (4-2) مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، غياب رونالدو بشكل مفاجئ.

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان قائمة البرتغال المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت وجود اسم "صاروخ ماديرا" على رأسها للمرة الخامسة في تاريخه.

وفسرت بعض الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن السبب وراء غياب رونالدو (37 عاما) هو الخوف من التعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في مونديال قطر.

ولكن تين هاج قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" قبل المباراة: "كريستيانو رونالدو خارج قائمة المباراة، لأنه يشعر بالمرض، لذا فضلنا إراحته وعدم الدفع به".

وأضاف المدرب الهولندي: "الأمر ليس له أي علاقة بالمشاركة في كأس العالم، وأعتقد أنه من الصعب تحديد موقفه من المشاركة ضد فولهام في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز".

ويحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على فولهام، يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات