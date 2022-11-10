مونديال قطر.. رونالدو يعلق على قائمة منتخب البرتغال

أكد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الاستعداد لرفع اسم البرتغال عاليا في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وشارك رونالدو، قائد منتخب البرتغال، بنشر تشكيلة منتخب بلاده لمونديال قطر، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة برسالة جاء فيها: "مرة أخرى، نحن على استعداد لرفع اسم البرتغال عاليا، هناك 26 اسما في قائمة فرناندو سانتوس، ولكن تم استدعاؤنا جميعا! إلى الأمام يا البرتغال".

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

وكشف المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، فرناندو سانتوس، مساء اليوم الخميس، النقاب عن قائمة منتخب "برازيليي أوروبا" لخوض غمار مونديال 2022.

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وتقدم الثنائي المخضرم، النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبيبي، مدافع بورتو البرتغالي، القائمة.

ويستهل منتخب "برازيليي أوروبا" مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الغاني يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري، ومن الأوروغواي وكوريا الجنوبية يومي الاثنين 28، والجمعة 2 ديسمبر على الترتيب، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022.

ويعتبر كريستيانو رونالدو (37 عاما) الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 117 هدفا، سجلها خلال 191 مباراة، وأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على المستوى الدولي حول العالم وعبر العصور.

يذكر أن المنتخب البرتغالي ودع منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، من الدور ثمن النهائي على يد الأوروغواي، إثر خسارته أمامه (1-2).

المصدر: وكالات