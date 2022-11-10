لتحقيق حلم رونالدو.. مدرب البرتغال يعلن الحرب على منتخبات كأس العالم 2022

أعلن مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، أثناء الكشف عن تشكيلة بلاده، صراحة أن الهدف هو تحقيق لقب بطل كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

وقال سانتوس في تصريحات أبرزتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "أعتقد أنني اخترت أفضل 26 لاعبا يحملون الجنسية البرتغالية، نحن لدينا الرغبة في التتويج بكأس العالم".

وأضاف: "بإمكاننا تحقيق لقب كأس العالم في قطر، اللاعبون يعتقدون هذا الأمر وأنا كذلك، ولا توجد موانع".

وأكد أن فريقه أصبح مليئا باللاعبين أصحاب القدرات العالية بقيادة كريستيانو رونالدو، موضحا أن الهدف هو تحقيق اللقب.

واختتم سانتوس تصريحاته، قائلا: "لدينا ذكريات جيدة مع كأس العالم، وأعتقد أن أفضل المباريات التي أشرفت فيها على المنتخب البرتغالي كانت ضد إسبانيا في النسخة الأخيرة".

وكانت النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا 2018، قد شهدت مواجهة "نارية" بين البرتغال وإسبانيا في دور المجموعات، انتهت بالتعادل (3-3)، حيث تمكن رونالدو وقتها من تسجيل أهداف بلاده الثلاثة "هاتريك".

ومن المتوقع مشاركة رونالدو للمرة الأخيرة في كأس العالم هذا العام، نظرا لتقدمه في العمر وبلوغه 37 عاما، حيث يدخل البطولة وحلم الفوز باللقب لأول مرة، يراود طموحاته.

وتلعب البرتغال في المجموعة الثامنة التي تضم كلا من، كوريا الجنوبية والأوروغواي وغانا.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في مونديال قطر بمواجهة نظيره الغاني يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري.

يذكر أن منتخب "برازيل أوروبا" ودع النسخة الماضية لكأس العالم "روسيا 2018" من الدور ثمن النهائي على يد نظيره الأوروغواياني، إثر هزيمته أمامه بهدف مقابل اثنين.

المصدر: وكالات