رونالدو وحلم الفوز بكأس العالم.. قائمة البرتغال لمونديال قطر 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم، فرناندو سانتوس، قائمة "برازيليي أوروبا" لخوض غمار النسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم الثنائي المخضرم، النجم كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبيبي، مدافع بورتو البرتغالي.

وسيلعب منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2022، إلى جانب كل من، غانا، والأوروغواي، وكوريا الجنوبية.

ويستهل منتخب "برازيليي أوروبا" مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الغاني يوم الخميس 24 نوفمبر الجاري، ومن الأوروغواي وكوريا الجنوبية يومي الاثنين 28، والجمعة 2 ديسمبر على الترتيب.

وفي ما يلي تشكيلة البرتغال المشاركة في كأس العالم 2022؟

لحراسة المرمى: دييغو كوستا (بورتو)- روي باتريسيو (روما) - جوزيه سا (وولفر هامبتون).

خط الدفاع: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد) - جواو كانسيلو (مانشستر سيتي) - دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان) – بيبي (بورتو) - روبن دياز (مانشستر سيتي) - تياغو دجالو (ليل) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - رافائيل غيريرو (بوروسيا دورتموند).

الوسط: روبن نيفيز (وولفر هامبتون) - جواو بالينيا (أروكا) - ويليام كارفاليو (ريال بيتيس) - غونزالو راموس (بنفيكا) - ماتيوس نونيز (وولفر هامبتون) - برونو فيرنانديز(مانشستر يونايتد) – فيتينيا (باريس سان جيرمان) – أوتافيو (بورتو) - جواو ماريو (بنفيكا).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - رافائيل لياو (ميلان) - جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد) - ريكاردو هورتا (سبورتنغ براغا) - أندريه سيلفا (لايبزيغ) - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira



It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlagpic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

يذكر أن المنتخب البرتغالي ودع منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، من الدور ثمن النهائي على يد الأوروغواي، إثر خسارته أمامه (1-2).

المصدر: وكالات