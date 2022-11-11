بطريقة مبتكرة وعلى الأبراج.. الإعلان عن قائمة منتخب قطر لكأس العالم 2022 (فيديو)

كشف الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني للمنتخب القطري، يوم الجمعة، النقاب عن القائمة النهائية لـ"العنابي" لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تقام على أراضيه.

وجاء الإعلان عن تشكيلة منتخب قطر بطريقة مبتكرة، من خلال فيديو تم بثه في عدة أماكن، منها برج الشعلة في أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" وأبراج لوسيل ومشيرب، وضمت 26 لاعبا من أصل 27 كان المدرب الإسباني قد استدعاهم لخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات للمونديال بمعسكر أجراه في إسبانيا منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وفي ما يلي قائمة منتخب قطر لكأس العالم 2022:

لحراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة).

لخط الدفاع: بيدرو ميغيل، مصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، بسام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، همام الأمين (الغرافة)، جاسم جابر (العربي).

لخط الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل)، عبدالعزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، خالد منير(الوكرة).

لخط الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، أكرم عفيف (السد)، المعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).

اللحظة المرتقبة لدى الجميع⏳😍!



نقدم لك اختياريات المدرب فيليكس سانشيز لقائمة #العنابي لبطولة كأس العالم 2022🏆.



لاعبي منتخبنا الوطني نؤمن بكم وبقدراتكم .. كل التوفيق لكم 👏🇶🇦#كلنا_العنابي#العنابي_أقوى_بتشجعيكمpic.twitter.com/Hg4BlsSwTD — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 11, 2022

ومن المنتظر أن تعود بعثة منتخب قطر إلى الدوحة يوم 13 نوفمبر الجاري للدخول في معسكر داخلي مغلق يأتي تزامنا مع الفترة الرسمية التي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلالها عن تفريغ اللاعبين لخوض المونديال، وذلك اعتبارا من 14 نوفمبر الجاري، أي قبل ستة أيام من انطلاق المنافسات.

وخاض المنتخب القطري في المرحلة الأخيرة من الإعداد العديد من الاختبارات غير الرسمية، حيث فاز على منتخب هندوراس بهدف دون رد، وعلى نيكاراغوا بهدفين لهدف، وعلى غواتيمالا بهدفين من دون مقابل، وعلى بنما بهدفين مقابل هدف واحد، وعلى ألبانيا بهدف من دون رد، فيما لعب قبل ذلك مواجهتين رسميتين خلال فترة التوقف المدرجة على أجندة "فيفا" لشهر سبتمبر الماضي، حيث تعادل مع تشيلي بهدفين لمثلهما، وخسر أمام كندا بهدفين من دون رد.

ويقص "العنابي" شريط النسخة الـ22 من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم بمواجهة نظيره الإكوادوري يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري، على استاد "البيت"، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، ومن ثم يواجه منتخب السنغال يوم 25 نوفمبر، على استاد "الثمامة"، ويختتم مبارياته في الدور الأول بمواجهة نظيره الهولندي يوم 29 من الشهر نفسه، على استاد "البيت".

المصدر: "twitter/qfa"