مجموعة قطر.. قائمة هولندا لكأس العالم 2022

كشف المدير الفني لمنتخب هولندا، لويس فان غال، النقاب عن تشكيلة "الطواحين" لخوض غمار نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، في قطر من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويسعى لويس فان غال إلى الوصول بمنتخب هولندا أبعد من المركز الثالث الذي حققه في نهائيات كأس العالم 2014، في البرازيل.

وجاءت تشكيلة منتخب هولندا لكأس العالم 2022، كالتالي:

لحراسة المرمى: جاستن بيلو (فينورد الهولندي)، ريمكو باسفير (أياكس أمستردام)، أندرياس نوبيرت (هيرينفين الهولندي).

لخط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)، ناثان آكي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دالي بليند (أياكس أمستردام)، جوريان تيمبر (أياكس أمستردام)، دينزل دومفريس (إنتر ميلان الإيطالي)، ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)، ماتياس دي ليخت (بايرن ميونخ الألماني)، تايرل مالاسيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جيريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني).

لخط الوسط: فرينكي دي يونغ (برشلونة الاسباني)، ستيفان بيرجويس (أياكس أمستردام)، دافي كلاسين (أياكس أمستردام)، تيون كووبميينيرز (أتالانتا الإيطالي)، مارتن دي رون (أتالانتا الإيطالي)، كينيث تايلور (أياكس أمستردام)، تشافي سيمونز (آيندهوفن الهولندي)

لخط الهجوم: ممفيس ديباي (برشلونة الإسباني)، ستيفن بيرجوين (أياكس أمستردام)، فينسينت يانسن (رويال أنتويرب البلجيكي)، لوك دي يونغ (آيندهوفن الهولندي)، نوا لانج (كلوب بروج البلجيكي)، فوتر فيجورست (بشكتاش التركي)، وكودي ياكبو (آيندهوفن الهولندي).

مجموعة منتخب هولندا في مونديال قطر 2022:

سيلعب منتخب "الطواحين" الهولندية في المجموعة الأولى للنسخة الـ22 لبطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تضم أيضا: قطر، السنغال والإكوادور.

مواعيد مباريات منتخب هولندا في كأس العالم 2022:

يستهل "البرتقالي" مشواره في العرس الكروي العالمي بمواجهة نظيره السنغالي بطل القارة السمراء، يوم الاثنين 21 نوفمبر الجاري، ومن ثم الإكوادور وقطر على الترتيب.

السنغال x هولندا – الاثنين 21 نوفمبر 2022 – الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة

هولندا x الإكوادور – الجمعة 25 نوفمبر 2022 – الساعة (19:00) بتوقيت مكة المكرمة

هولندا x قطر – الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 – الساعة (18:00) بتوقيت مكة المكرمة

المصدر: وكالات