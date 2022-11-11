السحر الإفريقي.. ماني في قائمة السنغال لمونديال قطر 2022

أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، القائمة النهائية لـ"أسود التيرانغا" لخوض نهائيات النسخة الـ22 لكأس العالم لكرة القدم، في قطر من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر 2022.

ودخل المهاجم السنغالي ساديو ماني ضمن تشكيلة منتخب "أسود التيرانغا" للمشاركة في نهائيات كأس العالم، رغم الشكوك التي كانت تحوم حول استدعائه، بسبب تعرضه لإصابة مؤخرا مع فريقه بايرن ميونيخ.

وكانت السكرتيرة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السنغالية فاطمة سامورا، قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، بقولها إنه سيتم الاستعانة بطبيب ساحر لتجهيز مواطنها ساديو ماني لمونديال 2022.

وقالت فاطمة سامورا في مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1": "لا أعلم إذا كانت الاستعانة بطبيب ساحر ستكون مؤثرة مع ماني أم لا، ولكن سنلجأ له في كل الأحوال".

واختتمت مسؤولة الـ"فيفا" تصريحاتها، قائلة: "نأمل في معجزة.. يجب أن يلتحق ساديو ماني بكأس العالم".

ولم تتحدد مدة غياب ماني عن الملاعب، إلا أن المدرب أليو سيسيه يأمل في تعافي مهاجمه للمشاركة في كأس العالم، بعدما لعب نجم ليفربول السابق دورا كبيرا في تأهل منتخب بلاده إلى مونديال قطر، على حساب نظيره المصري بقيادة زميله محمد صلاح، نجم ليفربول.

وفي ما يلي قائمة منتخب السنغال لكأس العالم 2022:

لحراسة المرمى: إدوارد ميندي - ألفريد جوميس - سيني ديانج.

خط الدفاع: بابي عبدو سيسيه - عبدو ديالو - إسماعيل جاكوبس - كاليدو كوليبالي - فورموز ميندي - يوسف سابالي - فودي بالو توري.

خط الوسط: باتي سيسيه - كريبين دياتا - إدريسا جانا جاي - بابي جاي - شيخو كوياتي - مامادو لوم - نامبليس ميندي - مصطفى نامي - بابا مطر سار.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيل سار - بولاي دياي - بامبا ديانج - فامارا ديديو - نيكولاس جاكسون - إليمان ندياي.

ويشارك منتخب السنغال في نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي (2002 و2018)، وسيلعب في النسخة الحالية للمونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من البلد المستضيف قطر، إضافة إلى الإكوادور وهولندا.

مواعيد مباريات منتخب السنغال في مونديال قطر 2022:

ويستهل منتخب السنغال مشواره في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، بمواجهة نظيره الهولندي يوم 21 نوفمبر، قبل مواجهة قطر والإكوادور على الترتيب في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات للبطولة.

السنغال x هولندا - الاثنين 21 نوفمبر 2022 – (19:00) بتوقيت مكة المكرمة

البرازيل x سويسرا - الجمعة 25 نوفمبر 2022 – (16:00) بتوقيت مكة المكرمة

الكاميرون x البرازيل - الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 – (18:00) بتوقيت مكة المكرمة

المصدر: وكالات