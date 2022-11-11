صدمة مونديال قطر.. حكيمي يوجه رسالة لراموس

حرص المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على توجيه رسالة دعم لزميله الإسباني، سيرجيو راموس، بعد صدمة استبعاده من المشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وخلت قائمة منتخب إسبانيا التي اختارها المدير الفني لويس إنريكي لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، من اسم سيرخيو راموس القائد السابق لـ"فوريا لا روخا".

وقال أشرف حكيمي في "تغريدة" نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "سيرجيو راموس أفضل مدافع في العالم".

ويرتبط حكيمي مدافع منتخب المغرب "أسود الأطلس" بعلاقة قوية مع راموس (36 عاما) منذ فترة لعبهما معا في فريق ريال مدريد، وتحديدا في موسم (2016-2017).

وعلى عكس راموس، سيكون حكيمي حاضرا في نهائيات بطولة كأس العالم مع منتخب بلاده، الذي سيلعب ضمن المجموعة السادسة، التي تضم كلا من منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

المصدر: وكالات