مونديال قطر 2022.. مفاجآت في قائمة إسبانيا (فيديو)

أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، عن قائمة "الماتادور" النهائية لخوض نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر 2022.

وشهدت تشكيلة منتخب إسبانيا عدة مفاجآت أبرزها، استبعاد قائد منتخب "الماتادور" السابق، المخضرم سيرخيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان، ودافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، إضافة إلى غياب لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي، تياغو ألكانتار، الذي يقدم أداء مميزا مع فريقه هذا الموسم، رغم تعرضه لإصابة مطلع الموسم.

وأثارت قائمة منتخب إسبانيا النهائية لمونديال قطر جدلا، إذ استنكر عدد من جماهير كرة القدم استبعاد سيرخيو راموس الذي يمتلك في رصيده 180 مباراة دولية، ودافيد دي خيا صاحب الـ45 مباراة دولية.

وفي ما يلي تشكيلة منتخب إسبانيا لكأس العالم 2022:

لحراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك غارسيا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوغو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي).

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس ليورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).

خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيغ)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

وسيلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم، إلى جانب منتخبات: ألمانيا، واليابان، وكوستاريكا.

المصدر: "rfef.es/es"