رسميا.. مدرب فرنسا يكشف قائمة من 25 لاعبا لخوض مونديال قطر 2022 (فيديو)

أعلن المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، عن قائمة حامل لقب بطل العالم 2018 لخوض غمار بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

وتضمنت قائمة منتخب فرنسا، حامل اللقب، 3 حراس مرمى، و9 مدافعين و6 لاعبي خط وسط و7 مهاجمين.

وتقدم خط هجوم منتخب "الديوك" الثلاثي: كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وأنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

بينما شهدت قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم 2022، ثنائي خط الوسط: بول بوغبا ونغولو كانتي بسبب الإصابة.

وفي ما قائمة منتخب فرنسا:

لحراسة المرمى: ألفونس أريولا - هوغو لوريس - ستيف مانداندا

لخط الدفاع: لوكا هرنانديز - ثيو هرنانديز - بريسنل كيمبيمبي - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - بنجامين بافارد - وليام صاليبا - دايو أوباميكانو - رافائيل فاران.

لخط الوسط: إدواردو كامافينغا - يوسف فوفانا – ماتيو غندوزي - أدريان رابيو - أوريلين تشاوميني - جوردان فيرتو.

لخط الهجوم: كريم بنزيما - كينجسلي كومان - عثمان ديمبلي - أوليفييه جيرو - أنطوان غريزمان - كيليان مبابي - كريستوفر نكوكو.

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يذكر أن قرعة نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022"، أوقعت منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة (D) رفقة كل من منتخبات الدنمارك وتونس، وأستراليا.

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، وحتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا، قبل أن تتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026.

المصدر: وكالات