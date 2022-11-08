قائمة غير مكتملة.. الدنمارك تعلن تشكيلتها لمونديال قطر 2022

كشف المدير الفني لمنتخب الدنمارك كاسبر هيولماند اليوم الاثنين تشكيلة غير مكتملة لخوض نهائيات بطولة كأس العالم 2022، التي من المقرر أن تنطلق في قطر الأحد 20 نوفمبر الجاري.

وضمت تشكيلة منتخب الدنمارك، التي أعلن عنها هيولماند، 21 لاعبا، بانتظار حسم أموره باختيار 5 لاعبين آخرين، في موعد أقصاه يوم الاثنين المقبل، ليصبح عدد اللاعبين في التشكيلة 26 لاعبا.

وقال هيولماند:" هناك حوالي 10 إلى 12 لاعبا يتنافسون على المراكز الباقية، يمكن أن يحدث الكثير، ولا شيء محسوم؛ لكنها الطريقة الصحيحة، وهناك مباراتان متبقيتان للعديد من اللاعبين في الدوريات المحلية، ويمكن أن تتغير الأمور".

وفي ما يلي قائمة الدنمارك من 21 لاعبا لكأس العالم لكرة القدم 2022:

لحراسة المرمى: كاسبر شمايكل (نيس الفرنسي)، أوليفر كريستنسن (هيرتا برلين الألماني).

خط الدفاع: سيمون كيير (ميلان الإيطالي)، أندرياس كريستنسن (برشلونة الإسباني)، يواكيم مايهلي (أتالانتا الإيطالي)، ينس ستريغر لارسن (طرابزون سبور التركي)، يواكيم أندرسن (كريستال بالاس الإنجليزي)، فيكتور نلسون (غلطة سراي التركي)، راسموس كريستنسن (ليدز يونايتد الإنكليزي)، دانيال فاس (بروندبي).

خط وسط: ماتياس ينسن (برينتفورد الإنجليزي)، توماس ديلايني (إشبيلية الإسباني)، كريستيان إريكسن (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، بيار إميل هويبيرغ (توتنهام الإنجليزي).

خط الهجوم: يسبر ليندستروم (آينتراخت فرانكفورت الألماني)، مارتين برايثوايت (سيلكيبورغ)، كاسبر دولبرغ (إشبيلية الإسباني)، أندرياس كورنيليوس (كوبنهاغن)، أندرياس سكوف أولسن (بروج البلجيكي)، ميكل دامسغارد (برينتفورد الإنجليزي)، يوناس ويند (فولفسبورغ الألماني).

وأوقعت قرعة نهائيات بطولة كأس العالم 2022، منتخب الدنمارك في المجموعة الرابعة (D)، إلى جانب المنتخب الفرنسي حامل اللقب، إضافة إلى منتخبي تونس وأستراليا.

المصدر: وكالات