مجموعة تونس في مونديال قطر.. قائمة منتخب أستراليا لكأس العالم 2022

أعلن المدير الفني لمنتخب أستراليا، جراهام أرنولد، عن قائمة منتخب بلاده لخوض نهائيات النسخة الـ22 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة نهائيات كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي ما يلي قائمة منتخب أستراليا لمونديال "قطر 2022":

لحراس المرمى: مات ريان، داني فوكوفيتش، أندرو ريدماين.

لخط الدفاع: ميلوش ديجينيك، بايلي رايت، كي رولز، توماس دينج، هاري ساوتر، فران كارشيتش، ناثانييل أتكينسون، عزيز بيهيتش، جويل كينغ.

خط الوسط: أرون موي، جاكسون إيرفاين، أيدين هروستيتش، رايلي ماكغري، كيانو باكوس، كاميرون ديفلين.

خط الهجوم: ماتيو ليكي، أوير مابيل، جيمي ماكلارين، ميتشل دوك، مارتن بويل، كريغ جودوين، جيسون كومينغز، غارانغ كاول.

وتأهل منتخب أستراليا لنهائيات بطولة كأس العالم، بعد فوزه على منتخب بيرو في الملحق العالمي، بركلات الترجيح بنتيجة 5 مقابل 4 بعد التعادل السلبي دون أهداف.

ويلعب "الكنغر" الأسترالي في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم، رفقة منتخبات فرنسا وتونس والدنمارك.

ويستهل منتخب أستراليا مبارياته في المونديال بمواجهة نظيره الفرنسي، حامل اللقب، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري، ومن ثم يلتقي منتخب تونس يوم 26، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره الدنماركي يوم 30 نوفمبر الجاري.

المصدر: "twitter.com/FootballAUS"