نهاية خلاف بيكيه مع شاكيرا

أعلن محاميا الثنائي المغنية الكولومبية شاكيرا ومدافع برشلونة جيرارد بيكيه في إسبانيا، الثلاثاء، توصلهما لاتفاق بشأن حضانة طفليهما، على أن تعلن التفاصيل في وقت لاحق.

وجاء ذلك بعد عدة أسابيع من المناقشات، وأكثر من 12 ساعة من المفاوضات في منزل المغنية الكولومبية والتي كان الطرفان فيها سعداء.

وبحسب صحيفة ناسيونال، فإن الاتفاق نص على أن ابنيهما، ميلان البالغ عمره تسعة أعوام، وساشا البالغ عمره سبعة أعوام، سينتقلان إلى ميامي للإقامة مع والدتهما.

Shakira and her kids are reportedly moving from Barcelona back to Miami following her breakup with Gerard Piqué.



🔗: https://t.co/h6qH5AVJvrpic.twitter.com/KAysmQs0D0 — Pop Crave (@PopCrave) November 9, 2022

ودخلت شاكيرا البالغة 45 عاما في علاقة مع بيكيه البالغ 35 عاما منذ 2011 بعدما التقى الثنائي قبل وقت قصير من كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، عندما ظهر لاعب إسبانيا في فيديو أغنية شاكيرا "واكا واكا" التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة، فيما أعلن الطرفان انفصالهما شهر يونيو الماضي.



ويأتي التوصل لاتفاق بشأن حضانة طفليهما بعد أسبوع واحد من إعلان بيكيه اعتزاله للعب كرة القدم على مستوى المحترفين ورحيله عن برشلونة بعد أيام قليلة، إذ كان اللاعب الإسباني يرفض رحيل طفليه إلى أمريكا.

وأعلن بيكيه في بيان رسمي اعتزاله برسالة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دون تحديد وجهته القادمة في العمل بعد الاعتزال.

المصدر: "ذا صن"