اللبنانية لينا الأشقر زوجة رئيس الفيفا توجه رسالة خاصة للجزائريين قبل المونديال (فيديو)

وجهت لينا الأشقر زوجة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، رسالة خاصة للجزائريين قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 المقررة في الشهر الجاري بقطر.

وقالت لموقع SporTeam AR بشأن إقصاء المنتخب الجزائري من التأهل لنهائيات مونديال قطر:"المنتخب الجزائري سيكون في قلوبنا خلال مونديال قطر، كرة القدم هكذا ربح وخسارة".

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كما أضافت: "عندما تفوز اليوم تفرح وعندما تخسر غدا تحزن، لكن عندما تخسر تقول يجب أن تقول سأفوز غدا".

وتابعت: "أتمنى مشاهدة المنتخب الجزائري في المرة القادمة، وأنتم موجودون بقلوبنا".

ولدت لينا الأشقر، زوجة رئيس "الفيفا" السويسري- الإيطالي جياني إنفانتينو، في بلدة "بر الخريبة" بقضاء الشوف في لبنان، ومتزوجة منذ عام 2001 ولهما أربع بنات التوأم أليسيا وصابرينا (19 عاما) وشانيا (17) والصغيرة داليا 11 عاما.

وعملت لينا قبل زواجها سكرتيرة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم بعهد رئيسه نبيل الراعي وأمينه العام رهيف علامة.

ويغيب منتخب "محاربي الصحراء" المتوجين ببطولة إفريقيا وكأس العرب عن العرس المونديالي.

وبعد تصدر المنتخب الجزائري مجموعته في التصفيات، اصطدم بالمنتخب الكاميروني في المباراة الفاصلة التي تحدد هوية المتأهل لكأس العالم، وعلى الرغم من التفوق خارج الجزائر بنتيجة 1-0، لم يتمكن أبناء المدرب جمال بلماضي من التأهل بعد الخسارة على أرضهم 2-1.

وتعود آخر مشاركة للجزائر في كأس العالم إلى عام 2014 في البرازيل، عندما أقصي الخضر على يد ألمانيا في دور الـ16.

المصدر: facebook/sporteam.dz