قرعة دوري الأبطال.. تعليق مثير لمدرب ليفربول على الصدام بريال مدريد

صرح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي في أول تعليق على نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا، بأن سجل ريال مدريد في أوروبا هو الأفضل، ولكن ليفربول ليس سيئا أيضا.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي جرى سحبها يوم الاثنين، عن مواجهة نارية بين ليفربول وصيف النسخة السابقة "للتشامبيونز ليغ"، وحامل اللقب ريال مدريد.

وقال كلوب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، قائلا: "أول شيء يمكنني قوله إن هذه القرعة مناسبة لدوري الأبطال، وعلينا جميعا أن نكون في غاية السعادة".

وأوضح المدرب الألماني: "أعلم أننا لعبنا مع ريال مدريد في مباراتين نهائيتين مؤخرا، لكن لم يلتقي الناديان كثيرا في مباراتي ذهاب وإياب، لذا يمكننا الآن أن نتطلع إلى حدوث ذلك بفارغ الصبر".

وأضاف كلوب: "سجل ريال مدريد في أوروبا هو الأفضل. نحن نعرف هذا.. لكننا نعلم أيضا أننا لسنا بهذا السوء. علاوة على ذلك، نعلم أن لدينا ملعب أنفيلد والجميع يعرف ما يعنيه هذا"، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يسعد جميع المشجعين بالمباريات القادمة.

وواصل: "إنها قرعة جيدة للغاية ومثيرة. قرعة مثيرة حقا. "لا تزال المباريات بعد بضعة أشهر، لكن الأمر لا يتطلب قدرا كبيرا من الخيال للتفكير في كيف ستكون الأجواء في كلتا المباراتين".

واختتم يورغن كلوب تصريحاته، قائلا: "هناك الكثير من مباريات كرة القدم التي يجب أن نلعبها قبل مواجهة الريال، لذلك سنركز على كل مباراة كما تأتي، ولكن نعم، لقد منحتنا هذه القرعة شيئا مميزا نتطلع إليه".

المصدر: "liverpoolfc.com"