محمد صلاح أمام فرصة جديدة للثأر من ريال مدريد.. فما عدد المواجهات ونتائجها والأهداف؟

اصطدم فريق ليفربول من جديد بمنافسه اللدود في دوري أبطل أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ريال مدريد حامل اللقب، في نهائي مبكر بالدور السادس عشر للبطولة، في تكرار لنهائي النسخة الماضية.

وسيواجه ليفربول غريمه التقليدي ريال مدريد للمرة الرابعة في السنوات الـ6 الأخيرة، بعد أن أوقعتهما قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" التي جرى سحبها اليوم الاثنين، وجها لوجه في نهائي مبكر للبطولة.

وسيكون فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح أمام فرصة جديد للثأر من الفريق الملكي، فقد تعرض "الريدز" لثلاث هزائم متتالية منذ انتقال "الفرعون" إلى صفوفه صيف 2017، مقابل تعادل واحد خلال هذه المواجهات الأربع الأخيرة.

وصرح النجم المصري قبل نهائي النسخة الماضية في مايو الماضي، علانية أنه يريد الانتقام من ريال مدريد الذي فاز على فريقه في نهائي 2018، ثم في الدور ثمن النهائي عام 2021، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وخاض محمد صلاح 6 مواجهات ضد ريال مدريد، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، بواقع 4 مباريات بقميص ليفربول، إضافة إلى مباراتين رفقة فريقه السابق روما الإيطالي، الذي خسر فيهما أيضا ذهابا وإيابا وبنتيجة واحدة بهدفين من دون رد، وذلك في الدور ثمن النهائي لنسخة الموسم (2016-2017) للبطولة.

وأحرز الدولي المصري هدفا وحيدا في تاريخ مواجهاته أمام ريال مدريد، وكان ذلك في مباراة الذهاب ضمن الدور ربع النهائي لنسخة (2020-2021) وانتهت بهزيمة ليفربول أمام ريال مدريد (1-3).

وتعرض صلاح لإصابة قوية في الكتف خلال نهائي 2018، جراء احتكاك بينه وبين الإسباني سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الحالي، وريال مدريد حينها، خرج المصري على إثرها في الشوط الأول للمباراة، وأثرت على مستواه كثيرا في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018".

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) يتصدر قائمة هدافي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد ختام مباريات دور المجموعات برصيد 7 أهداف بالتساوي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

المصدر: وكالات