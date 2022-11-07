شاهد.. ليفربول يتغنى بهدف صلاح

أشاد نادي ليفربول بهدف نجمه المصري محمد صلاح في مرمى مضيفه توتنهام (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، في ختام منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد محمد صلاح "الريدز" للفوز على مضيفه توتنهام بإحرازه هدفي فريقه في الدقيقتين (11 و40) من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد "توتنهام هوتسبر" في العاصمة لندن.

ونشر الحساب الرسمي لموقع ليفربول على موقع "تويتر" مقطع فيديو للهدف الأول "للفرعون" المصري، الذي سجله بعد جملة من التمريرات الرائعة، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "تناقل رائع للكرة ينتهي بهدف جميل من @MoSalah

شاهدوا هدف الملك المصري محمد صلاح من كل الزوايا الممكنة في مرمى توتنهام، مقدم من

@Sonos".

تناقل رائع للكرة ينتهي بهدف جميل من @MoSalah 👌



شاهدوا هدف الملك المصري محمد صلاح من كل الزوايا الممكنة في مرمى توتنهام، مقدم من @Sonos 📹pic.twitter.com/MGsHCwV9nT — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 7, 2022

المصدر: "twitter/LFC_Arabic"