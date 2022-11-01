دوري أبطال أوروبا.. نتائج مباريات اليوم الأول للجولة الختامية وقائمة المتأهلين

أسفرت المباريات التي جرت الثلاثاء ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن فوز ليفربول على نابولي وخطف توتنهام بطاقة التأهل للدور المقبل من ملعب مارسيليا.

وفيما يلي النتائج والترتيب النهائي للفرق:

المجموعة الرابعة

مارسيليا (فرنسا) 1- توتنهام (إنجلترا) 2

سبورتينغ (البرتغال) 1- أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) 2

الترتيب

1- توتنهام 11 نقطة (تأهل لثمن النهائي)

2- آينتراخت فرانكفورت 10 نقاط (تأهل)

3- سبورتنج لشبونة 7 نقاط

4- أولمبيك مارسيليا 6 نقاط

المجموعة الثالثة

فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) 2- برشلونة (إسبانيا) 4

بايرن ميونخ (ألمانيا) 2- إنتر (إيطاليا) 0.

الترتيب

1- بايرن ميونخ 18 نقطة (تأهل)

2- إنتر ميلان 10 نقاط (تأهل)

3- برشلونة 7 نقاط

4- فيكتوريا بلزين 0

المجموعة الأولى

غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) 1- أياكس (هولندا) 3

ليفربول (إنجلترا) 2- نابولي (إيطاليا) 0.

الترتيب

1- نابولي 15 نقطة (تأهل)

2- ليفربول 15 (تأهل)

3- أياكس 6

4- رينجرز 0

المجموعة الثانية

بورتو (البرتغال) 2- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) 1

باير ليفركوزون (ألمانيا) 0- كلوب بروج 0.

الترتيب

1- بورتو 12 نقطة (تأهل)

2- كلوب بروج 11 نقطة (تأهل)

3- باير ليفركوزون 5 نقاط

4- أتلتيكو مدريد 5 نقاط

المصدر: RT