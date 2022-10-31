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قبل انطلاق كأس العالم.. جداريات تتضمن أحاديث نبوية في شوارع قطر

الرياضة

قبل انطلاق كأس العالم.. جداريات تتضمن أحاديث نبوية في شوارع قطر
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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 عن عدة جداريات نشرتها في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، تتضمن أحاديث نبوية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وذلك مع اقتراب انطلاق المونديال.

وانتشرت صور الجداريات في منصات التواصل الاجتماعي، إذ تداولها المتابعون على نطاق واسع.

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ونالت استحسان المتابعين وإشادتهم بالمبادرة التي اعتبرها البعض طريقة مبتكرة في التعريف بالدين الإسلامي.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر، بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور، وتستمر حتى 18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.

المصدر: "وكالات"

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