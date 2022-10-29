الدوري الفرنسي.. الثلاثي المرعب "MMN"يتلألأ من جديد (فيديو)

تغلب فريق باريس سان جيرمان على ضيفه تروا (4-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل الإسباني كارلوس سولر الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

بينما تكفل الثلاثي "MMN": النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كليان مبابي بالأهداف الثلاثة الأخرى لأصحاب الأرض في الدقائق (55، 62، 77 من ركلة جزاء) على الترتيب.

في حين سجل المدافع تانجوي زوكرو هدفين متتاليين لنادي تروا في الدقيقتين (3 و52)، وأضاف زميله لاعب خط الوسط الكرواتي أنتي بالافيرسا الهدف الثالث قبل دقيقتين من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس - Parc des Princes" بالعاصمة باريس.

وحقق فريق باريس سان جيرمان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، في صدارة الدوري "ليغ1" بفارق نقطتين عن وصيفه لانس.

في المقابل، يشغل نادي تروا المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT