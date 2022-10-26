 
مباشر

الفيفا يهدد بتجميد المنتخبات والأندية التونسية

الرياضة

الفيفا يهدد بتجميد المنتخبات والأندية التونسية
Legion-Media David Izquierdo Roger
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u228

أفاد موقع "موزاييك" التونسي بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد بتجميد نشاط المنتخبات والأندية التونسية وحرمانها من أي مشاركة خارجية مع منع كل اتحادات العالم من التعامل مع البلاد.

وتأتي هذه التطورات، وفقا المصدر، إثر تصريحات وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وما فهم منها أنها "محاولات للتدخل في شؤون الجامعة وعدم احترام استقلاليتها والتهديد بحل المكتب الجامعي لكرة القدم''.

المصدر: موقع "موزاييك" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا