الفيفا يهدد بتجميد المنتخبات والأندية التونسية

أفاد موقع "موزاييك" التونسي بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم هدد بتجميد نشاط المنتخبات والأندية التونسية وحرمانها من أي مشاركة خارجية مع منع كل اتحادات العالم من التعامل مع البلاد.

وتأتي هذه التطورات، وفقا المصدر، إثر تصريحات وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وما فهم منها أنها "محاولات للتدخل في شؤون الجامعة وعدم احترام استقلاليتها والتهديد بحل المكتب الجامعي لكرة القدم''.

المصدر: موقع "موزاييك"