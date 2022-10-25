قرعة "خليجي 25".. العودة إلى العراق بعد 40 سنة

تجري اليوم الثلاثاء في مدينة البصرة جنوب العراق قرعة بطولة خليجي 25 حيث يحتضن فندق "غراند ميلينيوم" الحفل بحضور وفود المنتخبات الثمانية المشاركة.

وتقام البطولة بين 6 و19 يناير المقبل في المدينة الجنوبية.

وستوزع المنتخبات الثمانية على مجموعتين يرأسهما العراق المستضيف والبحرين بطل النسخة الأخيرة.

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وستجري المباريات على ملعبي جذع النخلة والميناء في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وتنظم كأس الخليج مرة كل عامين وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

فيما انتظر العراق أكثر من أربعين عاما ليستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن استضاف البطولة لأول مرة عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة.

المصدر: RT