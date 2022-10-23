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ولي العهد السعودي للاعبي الأخضر: استمتعوا بالمباريات الـ3 فمجموعتكم بمونديال قطر صعبة

الرياضة

ولي العهد السعودي للاعبي الأخضر: استمتعوا بالمباريات الـ3 فمجموعتكم بمونديال قطر صعبة
Globallookpress
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طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من لاعبي الأخضر المشاركين في مونديال قطر أن يستمتعوا بالمباريات، وأن يؤدوا مباريات المجموعة دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي.

جاء ذلك خلال استقبال بن سلمان، في مكتبه بجدة، يوم الأحد، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري الذي يستعد لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل، بحضور وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.

وقدم ولي العهد السعودي للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوهاً بـ"الدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل، وهذا أصبح شيئاً لازماً بالنسبة لنا كسعوديين وكمنتخب سعودي".

وطالب في حديثه للاعبين بأن يستمتعوا بهذه المباريات الثلاث، وأن يؤدوا مباريات المجموعة دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيراً إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعاً من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة، لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول، وإن شاء الله القادم أفضل.

المصدر: وكالة "واس"

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