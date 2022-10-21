شقيقة كريستيانو تكسر الصمت للدفاع عنه

علقت إيلما أفيرو، شقيقة كريستيانو رونالدو، الخميس، على الحالة التي يعيشها النجم البرتغالي مع فريقه مانشستر يونايتد، وانتقدت ما وصفته بـ"عدم احترام" شقيقها في أولد ترافورد.

وخطف رونالدو الأضواء مجددا بعد مغادرته الملعب، الأربعاء، قبل نهاية مواجهة مانشستر يونايتد وتوتنهام 2-0 بالبريميرليغ، في ظل عدم إشراكه في اللقاء من قبل المدرب الهولندي، إريك تين هاغ، رغم قيامه بعمليات الإحماء.



وأشارت إيلما، عبر صفحتها على "إنستغرام"، إلى "الازدراء" الذي يعيشه كريستيانو في مانشستر.

وأضافت موجهة حديثها لشقيقها: "بطلي العظيم وحب حياتي.. سأقف بجانبك حتى يفصلنا الموت.. قانون العودة موجود".

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ولا تعد هذه المرة الأولى التي تخرج فيها شقيقة كريستيانو للدفاع عنه.

ويعاني النجم البرتغالي هذا الموسم، في المشاركة مع "الشياطين الحمر"، بعدما كان يطمح للمغادرة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل اللعب لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: instagram/elma