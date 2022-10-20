بعد تصرف رونالدو "الغريب".. تين هاج يتوعد النجم البرتغالي

رد الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، على تصرف البرتغالي كريستانو رونالدو، نجم الفريق لمغادرته ملعب "أولد ترافورد"، خلال مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير.

وقال تين هاج عن تصرف رونالدو، عقب المباراة: "سأتعامل مع هذا الأمر غدا، وليس اليوم.. نحن الآن نحتفل بهذا الفوز".

Cristiano Ronaldo went down the tunnel at Old Trafford before final whistle. 🚨🔴 #MUFC



Erik ten Hag: “I will deal with that tomorrow, not today. We are now celebrating this victory”. pic.twitter.com/Ll4raQovL8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2022

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وغادر رونالدو بمفرده ملعب مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة 12 من البريميرليج قبل انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة، والتي انتهت لصالح المان يونايتد (2-0).

وبالتالي لم يتواجد بعد اللقاء داخل أرض الملعب لتحية الجماهير أو الوقوف رفقة زملائه وتبادل التهاني على الفوز المهم الذي حقق.

وحقق مانشستر يونايتد انتصارا على توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد، إذ جاء الهدفان عن طريق فريد وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين (47 و69).

وجاء تصرف رونالدو اعتراضا على عدم مشاركته في المباراة سواء أساسيا أو حتى بديلا.

وكانت العلاقة متوترة بينه وبين تين هاج منذ بداية الموسم، وانتشر الحديث عنها من جديد عندما أخرجه من مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 72.

حيث خرج وقتها رونالدو من أرض الملعب غاضبا من استبداله لأنه كان يود الاستمرار في المشاركة ومحاولة تسجيل هدف الانتصار.

المصدر: "وكالات"