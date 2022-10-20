أبو تريكة يقدم نصيحة إلى رونالدو لإنقاذه من مانشستر يونايتد (فيديو)

علق محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق والمحلل بشبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية، على تصرف البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام مساء أمس الأربعاء.

وشهدت المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد 2-0 على توتنهام، في قمة منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأولد ترافورد"، تواجد كريستيانو رونالدو على دكة بدلاء "الشياطين الحمر"، كعادته في معظم مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، ولكنه غادر الملعب قبل دقائق من نهايتها.

ولم يلق تصرف رونالدو إعجاب محمد أبو تريكة، حيث انتقده عقب المباراة: "وصل كريستيانو إلى مرحلة أنه ليس قادرا على تحمل ما يحدث، هو تصرف لا أحب أن أراه من رونالدو، هو لاعب كبير وقدوة كبيرة".

حديث ابو تريكة عن وضع رونالدو :



- حركة غير مقبولة من لاعب زي رونالدو كبير وقدوة .. ولكن تعامل تين هاغ لم يعجبني ويعامل رونالدو وكأنه ايلانغا



المذيع :

مع كامل إحترامي لتين هاغ .. سيُضاف للCV انه فيه يوم من الأيام درب كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/0e8GD4KWsx — فونشال (@ManMade0) October 19, 2022

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مضيفا: "بالنسبة لي، لا أحب طريقة تصرف تين هاج (مدرب يونايتد) مع رونالدو، تين هاج يتصرف معه وكأنه إيلانغا، يتصرف معه كلاعب صغير، لقد تحمل في بداية الموسم ولم يتحدث عن ذلك، ولم يتساءل عن سبب عدم خوضه المباريات أو عدم مشاركته كأساسي وتواجده على دكة البدلاء".

وواصل: "تصرف رونالدو اليوم هو شيء لا أحب أن أراه منه، ولكن كما قلت قبل المباراة، هو فقد الثقة بدرجة كبيرة خلال مواجهة نيوكاسل الماضية".

وتوجه أبوتريكة بالنصيحة: "أفضل حل لرونالدو هو أن يركز على كأس العالم، وأن يصل إلى موعد البطولة دون إصابات، ويؤدي بأفضل شكل ممكن مع منتخب البرتغال، ويرحل في شهر يناير خلال موسم الانتقالات الشتوي".

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"