على طريقة توخيل وكونتي.. نيمار والحكم يثيران الجدل بعد لقاء سان جيرمان وبنفيكا (فيديو)

دخل نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار في مشادة مع الحكم الرابع افي مباراة الفريق الباريسي ضد بنفيكا، أمس الأربعاء، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، توجه نيمار لمصافحة الحكم الإسباني أورتيث أرياس، لكن المصافحة لم تكن ودية على الإطلاق، حيث أمسك البرازيلي بيد الحكم وبدأ بتوجيه كلمات له مع وضع يديه على شفتيه حتى لا تلتقطها الكاميرات.

ويبدو أن الكلمات استفزت أرياس، الذي أمسك بدوره بقوة بيد نيمار وبدأ بجذبه إليه بعنف، ليستنكر نيمار سلوكه ويبدأ بتوجيه كلمات له بعصبية قبل أن يتركا الأيدي وينتهي الموقف.

Ortiz Arias acaba de hacerle a Neymar un Tuchel Vs. Conte tras el @BenficaEspanol - @PSG_espanol.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣pic.twitter.com/mVIEDrBFSO — Pável Fernández García (@pavelfernandez_) October 5, 2022

وأعادت هذه اللقطة إلى الأذهان، الواقعة الشهيرة بين مدرب توتنهام، الإيطالي أنطونيو كونتي، والمدرب السابق لنادي تشيلسي، الألماني توماس توخيل خلال اشتباكهما بعد نهاية مباراة فريقيهما في الدوري الإنجليزي في 14 أغسطس الماضي.

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

واشتد الجدل حينها بين كونتي وتوخيل في منطقة الطاقم الفني خلال مباراة فريقيهما، وتواجها بعد صافرة النهاية عندما رفض توخيل ترك قبضة كونتي وقت المصافحة التقليدية، واعتبر أن المدرب الإيطالي لم يحترمه لأنه لم ينظر في عينيه وقت المصافحة.

المصدر: وكالات