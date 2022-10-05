كسر حظر دولي جديد أمام الرياضة الروسية

أعلنت الرابطة الدولية للملاكمة، إلغاء استبعاد الملاكمين الروس والبيلاروس للمشاركة في البطولات الدولية.

وقالت المنظمة إنها تريد أن تظل محايدة سياسيا ومستقلة، ودعت أيضا إلى حل سلمي للنزاعات.

وتؤمن الرابطة الدولية للملاكمة إيمانا راسخا بأن السياسة لا ينبغي أن يكون لها أي تأثير على الرياضة.

وقالت الرابطة في بيان صحفي: "يجب أن يحصل جميع الرياضيين على شروط متساوية".

وفي مارس، أوقف الاتحاد الدولي للملاكمة مشاركة الروس في المسابقات الدولية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

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وسبق للاتحاد الدولي للجوجيتسو نهاية الشهر الماضي السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية.

ولا تزال الأعلام والنشيد الوطني والألوان والرموز الروسية محظورة في المسابقات الدولية، كما أن الاتحادات الدولية لا تقيم أي بطولات في روسيا.

يذكر أنه في نهاية فبراير، توقفت العديد من المنظمات الرياضية عن السماح للروس بالتنافس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي بعض التخصصات، مثل كرة القدم والهوكي وألعاب القوى والتزلج على الجليد، تم إيقاف الفرق والرياضيين الروس تماما، فيما يشارك الروس في رياضة السيارات وركوب الدراجات والتنس والشطرنج، في وضع محايد.

المصدر: "نوفوستي"