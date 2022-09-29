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اتحاد رياضي دولي يسمح للروس بالمنافسة في مسابقاته الدولية

الرياضة

اتحاد رياضي دولي يسمح للروس بالمنافسة في مسابقاته الدولية
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سمح الاتحاد الدولي للجوجيتسو للرياضيين الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، وذلك وفقا للموقع الإلكتروني للاتحاد.

وشدد الاتحاد على أنه سيتم السماح للرياضيين والمدربين من روسيا بالمنافسة في وضع محايد.

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ولا تزال الأعلام والنشيد الوطني والألوان والرموز الروسية محظورة في المسابقات الدولية، كما أن الاتحادات الدولية لا تقيم أي بطولات في روسيا.

يذكر أنه في نهاية فبراير، توقفت العديد من المنظمات الرياضية عن السماح للروس بالتنافس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي بعض التخصصات، مثل كرة القدم والهوكي وألعاب القوى والتزلج على الجليد، تم إيقاف الفرق والرياضيين الروس تماما، فيما يشارك الروس في رياضة السيارات وركوب الدراجات والتنس والشطرنج، في وضع محايد.

المصدر: "لينتا.رو"

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