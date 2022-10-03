رد فعل المغربي حمد الله عندما حاول مشجع إجباره على ارتداء وشاح النصر السعودي (فيديو)9

رد المهاجم المغربي لنادي اتحاد جدة، عبد الرزاق حمد الله، بشكل غاضب بعدما حاول أحد مشجعي فريقه السابق، النصر، استفزازه بعد مباراة الفريقين، أمس الأحد، في الدوري السعودي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد مشجعي النصر وهو يتمشى بالقرب من حمد الله بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ويقول له: "والله ما رفعك إلا النصر فلماذا تجحده؟"، ليرد المهاجم المغربي: "متى جحدته؟".

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مُشجع نصراوي لـ حمدالله:



محد رفعك الا النصر ليش تجحده؟

حمدالله يرد: متى جحدته؟pic.twitter.com/WvRvhAhATl — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) October 2, 2022

وعندما حاول المشجع وضع وشاح نادي النصر على كتف حمد الله، انفجر الأخير غضبا ودفع المشجع بعيدا.

مُشجع نصراوي يُحاول وضع شعار النصر على حمدالله، واللاعب يرفض pic.twitter.com/IziHXpMH5Q — WHR (@whrumor) October 3, 2022

وسبق لحمد الله أن لعب لنادي النصر بين العامين 2018 و2021 وتألق بشكل لافت في صفوفه، إلا أن المهاجم المغربي رحل بعدها عن "العالمي" لينتقل إلى غريمه اتحاد جدة، في طريقة أغضبت الجماهير النصراوية، وأدت إلى إيقاف المهاجم المغربي على خلفية فسخ عقده مع النصر في الموسم الماضي.

وعاد حمد الله إلى الملاعب، منذ أسابيع، بعد تعليق قرار إيقافه من مركز التحكيم الرياضي السعودي.

المصدر: مواقع التواصل