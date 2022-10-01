أتلتيكو مدريد يداوي جراحه على حساب إشبيلية "الجريح"

خرج فريق أتلتيكو مدريد بفوز ثمين من ملعب مضيفه إشبيلية (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وأحرز هدفي أتلتيكو مدريد "الروخي بلانكوس" كل من، لاعب خط الوسط ماركوس لورينتي، والمهاجم ألفارو موراتا في الدقيقتين (29، 57) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

واستعاد فريق أتلتيكو مدريد بذلك توازنه بعد هزيمته في "الديربي" أمام جاره ريال مدريد (1-2) في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويتقدم إلى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما توقف رصيد إشبيلية عند 5 نقاط فقط، ويحتل المركز السادس عشر البعيد في جدول ترتيب الدوري، حتى الآن.

المصدر: RT