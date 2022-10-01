"تعادل بطعم الهزيمة".. ليفربول يهدر نقطتين في عقر داره

سقط فريق ليفربول في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون (3-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد أصحاب الأرض بهدفين سريعين سجلهما عند الدقيقتين (4 و18) من زمن الشوط الأول.

ورد البرازيلي بهدفين متتاليين "للريدز" في الدقيقتين (33 و54)، قبل أن يأتي هدف التقدم الثالث بـ"نيران صديقة" سجله المدافع آدم وبستر بالدقيقة 63 خطأ في مرماه.

ولكن القناص لياندرو تروسارد أبى أن يخرج من الملعب قبل أن يوقع على الثلاثية "هاتريك" بحلول الدقيقة 83 وينقذ فريقه من الخسارة على ملعب "آنفيلد".

واكتفى فريق ليفربول بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب في عقر داره، وتراجع إلى المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 10 نقاط حصدها من 7 مباريات.

في المقابل، رفع برايتون رصيده إلى 14 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة لقاء "ديربي" مدينة مانشستر بين الجارين اللدودين السيتي واليونايتد مساء غد الأحد، على ملعب "الاتحاد" .

المصدر: RT