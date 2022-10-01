ليفربول في مواجهة صعبة ضد برايتون "العنيد".. التشكيلة الأساسية

يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، مباراة صعبة بين فريق ليفربول وضيفه برايتون، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة أمام ضيفه برايتون "العنيد"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

إليكم اختيارات المدرب يورغن كلوب في مواجهة #ليفربول_برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز 📋🔴 pic.twitter.com/ftIMFJBgWG — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 1, 2022

بينما اختار الإيطالي روبيرتو دي زيربي (43 عاما)، المدير الفني لنادي برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to face Liverpool this afternoon. 📝



📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/B1WJ0Y67DX — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 1, 2022

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ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 9 نقاط.

في المقابل، يشغل برايتون، المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/ OfficialBHAFC"