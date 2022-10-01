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ليفربول في مواجهة صعبة ضد برايتون "العنيد".. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ليفربول في مواجهة صعبة ضد برايتون
Legion-Media Sportimage
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يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، مباراة صعبة بين فريق ليفربول وضيفه برايتون، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (55 عاما)، المدير الفني لليفربول، هذه المباراة الهامة أمام ضيفه برايتون "العنيد"، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الإيطالي روبيرتو دي زيربي (43 عاما)، المدير الفني لنادي برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":

 

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ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 9 نقاط.

في المقابل، يشغل برايتون، المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/ OfficialBHAFC" 

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